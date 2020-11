LIVE Novara-Chemik Police 3-2 Champions League volley in DIRETTA: le piemontesi si impongono al quinto set dopo una lunga battaglia (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento con le news, le cronache e gli approfondimenti di OA Sport. Con i parziali di 27-25, 25-22, 21-25, 21-25, 15-6 la “IGOR” si impone facendo così 3/3, nel computo delle vittorie, in questa prima fase del 4° turno della Champions League di volley (Smarzek con 22 punti è la top scorer di Novara, Brakocevic con 22 punti è la top scorer del Police). quinto E DECISIVO SET A Novara, LE piemontesi HANNO VINTO: errore finale di Wasilewska, che chiude il match regalando la vittoria alle ragazze di Lavarini. 14-6 Out l’attacco di Brakocevic. Match point (8) ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con le news, le cronache e gli approfondimenti di OA Sport. Con i parziali di 27-25, 25-22, 21-25, 21-25, 15-6 la “IGOR” si impone facendo così 3/3, nel computo delle vittorie, in questa prima fase del 4° turno delladi(Smarzek con 22 punti è la top scorer di, Brakocevic con 22 punti è la top scorer del).E DECISIVO SET A, LEHANNO VINTO: errore finale di Wasilewska, che chiude il match regalando la vittoria alle ragazze di Lavarini. 14-6 Out l’attacco di Brakocevic. Match point (8) ...

