Che fine hanno fatto gli attori di Radiofreccia | il film “cult” del 1998 diretto da Luciano Ligabue

(Di martedì 24 novembre 2020) Tre David di Donatello, due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro, ma soprattutto un’accoglienza straordinaria al botteghino, con incassi vicinissimi alla strepitosa quota di dieci miliardi di lire. Tutto questo èdel, prima pellicola diretta dae ancora oggiper un’intera generazione. Ma cheglidel famoso? Cosa fanno oggi, dopo 22 anni, i protagonisti principali? Stefano Accorsi ha avuto una carriera luminosissima nel mondo del cinema. In “” interpretava Ivan Benassi, detto “Freccia”, che cade nel tunnel della tossicodipendenza. Dopo la relazione con Laetitia Casta, dalla quale sono nati Orlando e ...

team_world : Harry Styles è una sorta di Re Mida dei giorni nostri: tutto quello che 'tocca' diventa ORO, che si tratti di Music… - stanzaselvaggia : E comunque alla fine @RobertoBurioni che ho pure criticato all’inizio della pandemia per i primi approcci alla comu… - SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - AnitaRus3 : RT @DanielaCantiuc: Vai per la tua strada e fregatene di tutte le cattiverie che la gente prova ad attribuirti. Dipinge il tuo percorso, il… - EmiSilver1 : RT @Gianmar26145917: L'intervista a #Ottoemezzo potrebbe aver decretato la fine politica di #Conte scaricato anche dalla #Gruber Nelle stan… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine

La Tecnica della Scuola

“Mariam, saluta e abbraccia per me i ragazzi. Ti amo”. Il tempo di lanciarle un sorriso attraverso le sbarre del furgone, parcheggiato all’esterno dell’edificio che ospita la Procura del Cairo e il me ...Alla fine anche il ministro dello Sport ha scoperto che il nostro è un Paese che muore di burocrazia. E che i cittadini aspettano ...