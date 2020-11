Cina Covid, Pechino accusa l’Italia: “Virus prima da voi” (Di domenica 22 novembre 2020) Cina Covid, da Pechino arrivano illazioni che fanno storcere il naso qui in Italia. “La malattia è sorta lì, noi non c’entriamo niente”. Destano stupore le dichiarazioni che arrivano da organi governativi ufficiali di Pechino in relazione alla situazione Cina Covid. Infatti, mentre tutto il mondo ritiene Wuhan e la regione circostante come luogo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 22 novembre 2020), daarrivano illazioni che fanno storcere il naso qui in Italia. “La malattia è sorta lì, noi non c’entriamo niente”. Destano stupore le dichiarazioni che arrivano da organi governativi ufficiali diin relazione alla situazione. Infatti, mentre tutto il mondo ritiene Wuhan e la regione circostante come luogo di L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

AlessLongo : Un collega di repubblica 'carcerato' in quarantena covid da 26 giorni in cina. Dedicato agli stolti che invidiano i… - MediasetTgcom24 : Covid, dalla Cina arriva il vaccino 'diverso' CoronaVac: basato sul virus inattivato, induce rapidamente anticorpi… - fanpage : Domenica 17 novembre 2019 in un ospedale della provincia dello Hubei, in Cina, un uomo viene ricoverato con una “mi… - tobararbulu : G20: la Cina propone un firewall pandemico e conferma i suoi vaccini anti-covid come bene comune - World Affairs -… - carmelocarat : Vaccini anti Covid al rush finale. Ma ora la sfida è diplomatica -