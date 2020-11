Italia, Florenzi: “Serata speciale per me, era la chiusura di un cerchio” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Era una partita che sentivamo tanto. Però lo staff e il gruppo si è unito nei momenti di difficoltà. Per me era una serata speciale. Oggi era la chiusura di un cerchio. Quattro anni fa pensavo di non giocare più a pallone dopo un infortunio subito qui e oggi ho calcato il campo con la fascia da capitano al braccio“. Queste le parole di Alessandro Florenzi, esterno della Nazionale Italiana, ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Uefa Nations League contro la Polonia. L’Italia ha disputato il match con una difesa inedita: “C’è grande fiducia tra di noi. Abbiamo dei giocatori fantastici che si fanno trovare pronti” ha spiegato Florenzi, “va fatto un applauso per come ha giocato ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) “Era una partita che sentivamo tanto. Però lo staff e il gruppo si è unito nei momenti di difficoltà. Per me era una serata. Oggi era ladi un cerchio. Quattro anni fa pensavo di non giocare più a pallone dopo un infortunio subito qui e oggi ho calcato il campo con la fascia da capitano al braccio“. Queste le parole di Alessandro, esterno della Nazionalena, ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Uefa Nations League contro la Polonia. L’ha disputato il match con una difesa inedita: “C’è grande fiducia tra di noi. Abbiamo dei giocatori fantastici che si fanno trovare pronti” ha spiegato, “va fatto un applauso per come ha giocato ...

