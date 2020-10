Raccolta rifiuti e piantumazione alle Scale di San Pasquale FOTO

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Come da settimane succede, anche stamattina i volontari de La Via della Felicità si sono trovatidi San, in Corso Vittorio Emanuele, per raccogliere iche vengono abbandonati con gesti di poca civiltà. Ma ad aspettarli erano presenti alcuni volontari dell’associazione culturale Miniera, associazione che da anni di presta a progetti e iniziative con lo scopo di difendere, diffondere e rivalutare la cultura ed il territorio di Napoli. I volontari uniti dallo stesso spirito di volersi prendere cura della propria città, hanno coeso le forze e hanno raccolto altritra cui plastica, cartacce, erbacce, abbigliamento ed altro ancora. Dopodiché i volontari del gruppo Miniera hanno portato delle ...

IlBacodaSeta : Nei 58 Comuni veronesi facenti parte del Consiglio di Bacino Verona Nord, Sona compresa, è stato disposto un serviz… - sghi29 : RT @Pavelfloyd: È arrivata la bolletta della raccolta rifiuti a Peter Jackson. Il Signore degli Anelli - Le due Tari - Pavelfloyd : È arrivata la bolletta della raccolta rifiuti a Peter Jackson. Il Signore degli Anelli - Le due Tari - GazzettadiSiena : Nei prossimi giorni sarà distribuita la guida realizzata dal Comune con la collaborazione di Sei Toscana - paolinab : 'I dati dal 2016 mostrano che più della metà della plastica raccolta per il riciclo negli #USA è stata spedita all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta rifiuti

TuttOggi

MONTESILVANO – Da lunedì partirà il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta per 311 famiglie di Villa Carmine. Il servizio è stato esteso nel quadrilatero tra via Tamigi-via Fratelli ...Reggio Calabria: appello al sindaco Falcomatà per un intervento straordinario di raccolta rifiuti in Via stradella Giuffrè traversa 14, in zona San Brunello ...