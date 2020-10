L’Xbox Game Pass non ha un aumento di prezzo in programma (Di giovedì 29 ottobre 2020) Secondo Phil Spencer l’Xbox Game Pass è completamente sostenibile e non c’è alcun aumento di prezzo in programma per il momento Ormai nel mondo dei videogiochi i servizi ad abbonamento mensile stanno prendendo piede sempre di più e fra tutti il migliore è senza dubbio l’Xbox Game Pass di Microsoft. Il servizio di Xbox offre ai suoi utenti un’enorme libreria composta da ottimi videogiochi ad un prezzo davvero vantaggioso. Inoltre pagando un abbonamento leggermente maggiorato è possibile usufruire del Game Pass sia su PC che su tutte le console della famiglia Xbox. Tutti questi vantaggi vengono offerti ad un prezzo mensile davvero irrisorio e ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Secondo Phil Spencer l’Xboxè completamente sostenibile e non c’è alcundiinper il momento Ormai nel mondo dei videogiochi i servizi ad abbonamento mensile stanno prendendo piede sempre di più e fra tutti il migliore è senza dubbio l’Xboxdi Microsoft. Il servizio di Xbox offre ai suoi utenti un’enorme libreria composta da ottimi videogiochi ad undavvero vantaggioso. Inoltre pagando un abbonamento leggermente maggiorato è possibile usufruire delsia su PC che su tutte le console della famiglia Xbox. Tutti questi vantaggi vengono offerti ad unmensile davvero irrisorio e ...

MicrosoftRTweet : RT @tuttoteKit: L'Xbox Game Pass non ha un aumento di prezzo in programma #Microsoft #PC #XboxGamePass #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSeriesX #… - tuttoteKit : L'Xbox Game Pass non ha un aumento di prezzo in programma #Microsoft #PC #XboxGamePass #XboxOne #XboxSeriesS… - domenicopanacea : @SaponaroMatteo Xbox ha la sua esclusiva, che a mio giudizio vale più dei titoli di punta Sony: il Game Pass. L’ana… - wolfrad_hentai2 : @BerceckC nooooo vabbè l'xbox game pass è anche su pc, e se non hai un pc buono per giocare: RIP - NintendOnTweet : Microsoft afferma che potrebbe pensare di portare l’Xbox Game Pass su Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : L’Xbox Game Videogiochi, battaglia all’ultima console fra Sony, Microsoft e Google Corriere della Sera