"Virologi da tastiera, il nemico è il virus". Travaglio, crisi di nervi contro Salvini e Meloni: un disastroso autogol dalla Gruber | Video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ormai Marco Travaglio fa quasi tenerezza, nel suo ossessivo tentativo di difendere sempre e comunque Giuseppe Conte, un premier sotto attacco anche da parte del suo stesso governo. E il direttore del Fatto Quotidiano ovviamente non cambia il ritornello nel corso della puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 martedì 27 ottobre. Il direttore fedelissimo di Conte, va da sé, punta il dito contro le opposizioni, contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ma a questo punto anche contro Matteo Renzi, ampi settori del Pd e via dicendo. La loro colpa? Eccepire, criticare, consigliare, suggerire modifiche all'ultimo dpcm. Ma per Travaglio trattasi di lesa maestà. E così, ricorre al dileggio, all'insulto: "Chi è all'opposizione non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ormai Marcofa quasi tenerezza, nel suo ossessivo tentativo di difendere sempre e comunque Giuseppe Conte, un premier sotto attacco anche da parte del suo stesso governo. E il direttore del Fatto Quotidiano ovviamente non cambia il ritornello nel corso della puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 martedì 27 ottobre. Il direttore fedelissimo di Conte, va da sé, punta il ditole opposizioni,Giorgiae Matteo, ma a questo punto ancheMatteo Renzi, ampi settori del Pd e via dicendo. La loro colpa? Eccepire, criticare, consigliare, suggerire modifiche all'ultimo dpcm. Ma pertrattasi di lesa maestà. E così, ricorre al dileggio, all'insulto: "Chi; all'opposizione non ...

