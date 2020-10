Adesso la Turchia lancia il boicottaggio dei prodotti francesi (Di martedì 27 ottobre 2020) “Non comprate prodotti francesi”. Questo l’appello rivolto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan a meno di 48 ore dalla decisione di Parigi di richiamare l’ambasciatore ad Ankara dopo che lo stesso Erdogan aveva dichiarato che il presidente francese Emmanuel Macron ha “disturbi menatali”. Si riaccende ancora una volta, quindi, la tensione tra Francia e Turchia, … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 27 ottobre 2020) “Non comprate”. Questo l’appello rivolto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan a meno di 48 ore dalla decisione di Parigi di richiamare l’ambasciatore ad Ankara dopo che lo stesso Erdogan aveva dichiarato che il presidente francese Emmanuel Macron ha “disturbi menatali”. Si riaccende ancora una volta, quindi, la tensione tra Francia e, … InsideOver.

