La premio Nobel Jody Williams | ' Ed ora disinneschiamo la ' bomba' Trump'

(Di domenica 25 ottobre 2020) A sostenerlo, in questa intervista esclusiva concessa a Globalist è una delle donne simbolo del pacifismo americano:, fondatrice della Campagna Internazionale per il Bando delle Mine ...

Parla la fondatrice della Campagna Internazionale per il Bando delle Mine Antiuomo (International Campaign to Ban Landmines), insignita del Premio Nobel per la pace nel 1997.Oggi, 24 ottobre 2020, con la firma dell'Honduras, 50 Paesi hanno ratificato il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari promosso dalle Nazioni Unite, che rappresenta una condizione essenziale p ...