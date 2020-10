Soldi e monete di valore: questi potresti averli anche tu! (Di sabato 24 ottobre 2020) I fattori che determinano il valore di una moneta sono: la sua rarità e lo stato di conservazione. Su ogni moneta della Repubblica Italiana è stato infatti, da sempre, inserito l’anno di produzione. In alcuni anni le monete coniate sono state di meno e quindi se siete in possesso di una di queste, potreste essere in possesso di un oggetto di valore. Abbiamo detto che l’altro fattore che ne stabilisce il valore è lo stato di conservazione. Lo stato di conservazione viene stabilito dai numismatici da alcune sigle e lo stato migliore viene definito con FDC che sta appunto per Fior Di Conio. Si tratta quindi di monete perfette, conservate come se fossero state appena coniate. Solitamente in Italia la classificazione viene fatta con le seguenti sigle: BB, SPL, qFDC, FDC che ... Leggi su android-news.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) I fattori che determinano ildi una moneta sono: la sua rarità e lo stato di conservazione. Su ogni moneta della Repubblica Italiana è stato infatti, da sempre, inserito l’anno di produzione. In alcuni anni leconiate sono state di meno e quindi se siete in possesso di una di queste, potreste essere in possesso di un oggetto di. Abbiamo detto che l’altro fattore che ne stabilisce ilè lo stato di conservazione. Lo stato di conservazione viene stabilito dai numismatici da alcune sigle e lo stato migliore viene definito con FDC che sta appunto per Fior Di Conio. Si tratta quindi diperfette, conservate come se fossero state appena coniate. Solitamente in Italia la classificazione viene fatta con le seguenti sigle: BB, SPL, qFDC, FDC che ...

