Media del 9 e residenza in centro: i nuovi criteri di ammissione del liceo Manzoni di Milano. Gli studenti: «No a una scuola elitaria» (Di domenica 25 ottobre 2020) Al liceo Manzoni di Milano ci si prepara già al nuovo anno scolastico. La dirigenza ha stabilito che, per limitare il più possibile il numero di studenti frequentanti – viste le esigenze di distanziamento dovute alla pandemia da Coronavirus -, il metodo per scremare le iscrizioni in arrivo dalle scuole medie sarà "meritocratico". Per essere ammessi bisognerà infatti avere la Media del 9. In più, verrà privilegiata l'ammissione di chi abita nella stessa zona dell'istituto scolastico, e cioè in centro. Nella nota, diffusa dal liceo e riportata da Repubblica, si legge: «Il liceo Manzoni ha deciso di sospendere la sua tradizionale ...

