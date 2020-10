Kulusevski & co., Juventus-Verona è la sfida del millennio (Di sabato 24 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

SkySport : Incidente d'auto per il papà di Kulusevski all'uscita della Continassa, è illeso - forumJuventus : Kulusevski: 'Mister Pirlo è perfetto perchè ti da fiducia, sai che se fai bene puoi giocare' ???… - juventusfc : 46' | ?? | ???? ??' ???????????? ?????????????????? Nemmeno un minuto di secondo tempo e Juve avanti! Tap-in vincente di… - sportli26181512 : Kulusevski & co., Juventus-Verona è la sfida del millennio: Kulusevski & co., Juventus-Verona è la sfida del millen… - Gazzetta_it : #Kulusevski & co., #JuventusVerona è la sfida del millennio -