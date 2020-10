“Chiudete tutto”. Coronavirus, il virologo Crisanti spinge per il secondo lockdown nazionale (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus Italia, sfiorata la soglia dei 20 mila casi positivi giornalieri. Un dato troppo alto che preoccupa e che richiede di alzare la guardia. Ne ha parlato così il virologo Andrea Crisanti, secondo cui le misure restrittive da adottare dovrebbero includere necessaria una sospensione delle attività e la limitazione degli sposamenti non essenziali. Il virologo ormai noto a tutti su scala nazionale ha rilasciato un’intervista a Il Corriere del Mezzogiorno. Parole che pongono l’accento sulla necessità di intervenire prontamente: “Solo chiudendo tutto si può fermare l’epidemia”. secondo l’esperto dunque “non ci sono altre soluzioni se non quella di chiudersi in casa”. E sappiamo che nelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 ottobre 2020)Italia, sfiorata la soglia dei 20 mila casi positivi giornalieri. Un dato troppo alto che preoccupa e che richiede di alzare la guardia. Ne ha parlato così ilAndreacui le misure restrittive da adottare dovrebbero includere necessaria una sospensione delle attività e la limitazione degli sposamenti non essenziali. Ilormai noto a tutti su scalaha rilasciato un’intervista a Il Corriere del Mezzogiorno. Parole che pongono l’accento sulla necessità di intervenire prontamente: “Solo chiudendo tutto si può fermare l’epidemia”.l’esperto dunque “non ci sono altre soluzioni se non quella di chiudersi in casa”. E sappiamo che nelle ...

