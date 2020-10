Quanto paga lo Stato per ogni tampone fatto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Redazione Money.it Ecco Quanto costa davvero alle casse dello Stato ogni singolo tampone che viene fatto in queste settimane Aumenta a dismisura il numero di tamponi effettuati negli ultimi giorni e settimane. Lievitano così i costi che deve affrontare la sanità pubblica, ben al di sopra di quelli affrontati ad inizio pandemia dato il maggior numero di test effettuati. Nei drive in e negli ospedali i tamponi sono gratuiti. Vi si accede in presenza di sintomi legati al Covid-19, in caso di contatti stretti con un positivo e in via di controllo dopo essere già risultati positivi. Solo ieri, 22 ottobre, sono stati effettuati 170.392 tamponi. Ma Quanto costa ogni tampone fatto? 35 euro l’uno, compresa ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Redazione Money.it Eccocosta davvero alle casse dellosingoloche vienein queste settimane Aumenta a dismisura il numero di tamponi effettuati negli ultimi giorni e settimane. Lievitano così i costi che deve affrontare la sanità pubblica, ben al di sopra di quelli affrontati ad inizio pandemia dato il maggior numero di test effettuati. Nei drive in e negli ospedali i tamponi sono gratuiti. Vi si accede in presenza di sintomi legati al Covid-19, in caso di contatti stretti con un positivo e in via di controllo dopo essere già risultati positivi. Solo ieri, 22 ottobre, sono stati effettuati 170.392 tamponi. Macosta? 35 euro l’uno, compresa ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanto paga Quanto paga lo Stato per ogni tampone fatto ilGiornale.it Gué Pequeno a Le Iene: “Da quando le Veline hanno iniziato a farsela coi rapper…”

Intervistato da Le Iene il rapper Gué Pequeno dice la sua sul mondo della musica ma anche del coronvirus, in particolar modo legato ai concerti. “Non sono felice né ora né quando avevo 20 anni”, dice ...

Non può pagare la visita, offre al medico una catenina, lui risponde così

Un bellissimo gesto di solidarietà per opera di un medico che apre una finestra sui tanti problemi economici che affliggono le persone comuni dopo il Covid.

