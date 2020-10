Come è andato l'ultimo dibattito fra Trump e Biden (Di venerdì 23 ottobre 2020) ... direttore editoriale di Atlantico quotidiano Se non ce l'avete fatta a restare alzati fino a tarda ... Ma né Trump né Biden sembravano preparati per un confronto pacato", Formiche.net ,. Un altro ... Leggi su startmag (Di venerdì 23 ottobre 2020) ... direttore editoriale di Atlantico quotidiano Se non ce l'avete fatta a restare alzati fino a tarda ... Ma nénésembravano preparati per un confronto pacato", Formiche.net ,. Un altro ...

borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - luigidimaio : Vi ricordate il taglio delle pensioni d’oro? Una delle tante battaglie M5S portate a termine. Ci avevano attaccato,… - LiaQuartapelle : Fontana e Gallera a 8 mesi dall’inizio dell’emergenza non sono in grado di fornire agli operatori sanitari del Sacc… - giux__ : 'Ma credi che valga ancora la pena come rapporto?' 'No' - - wannabebaol : @sampeimuja @Defcon1979 Come si chiama la pagina: 'pesce su cui mettere il limone'? -