Lucia Azzolina non ha detto che «la scuola rimarrà aperta fino all’ultimo docente vivo» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il 21 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina accompagnata da una sua presunta dichiarazione riguardo la gestione delle scuole durante la pandemia di Covid-19. Azzolina avrebbe detto: «La scuola rimarrà aperta fino all’ultimo docente vivo». Questa notizia è falsa. Post pubblicato su Facebook il 21 ottobre 2020 – Notizia falsa La dichiarazione attribuita alla ministra nel post oggetto della nostra verifica non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun degli account social ufficiali di Azzolina (qui, qui e qui). Dopo il Dpcm (decreto del Presidente ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il 21 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto della ministra dell’Istruzioneaccompagnata da una sua presunta dichiarazione riguardo la gestione delle scuole durante la pandemia di Covid-19.avrebbe: «Larimarràall’ultimo». Questa notizia è falsa. Post pubblicato su Facebook il 21 ottobre 2020 – Notizia falsa La dichiarazione attribuita alla ministra nel post oggetto della nostra verifica non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun degli account social ufficiali di(qui, qui e qui). Dopo il Dpcm (decreto del Presidente ...

ilriformista : La figuraccia di Lucia #Azzolina, la ministra non sa la differenza tra test sierologico e antigenico - matteograndi : Questa signora è la Ministra dell’istruzione del Governo italiano. Non conosce la differenza fra test sierologico… - Noiconsalvini : AZZOLINA SBUGIARDATA PURE SUI DATI DEI CONTAGI #AzzolinaBocciata - irenasalati : SEI UNA IGNORANTE. NON CAPISCI UN CAZZO. SEI INCAPACE,,, VATTENE...... Azzolina confusa su sierologico e tampone.… - battagliaandre1 : RT @tempoweb: Di tutta la squadra del #Governo bis di Conte Lucia #Azzolina è la più fortunata @lefrasidiosho per #iltempodioshø https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Azzolina Scuole chiuse in Campania, Azzolina scrive a De Luca: “Garantire diritto allo studio”

ROMA - Dopo aver scritto al governatore della Lombardia, oggi la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha inviato una lettera anche a Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania ...

Covid Campania, Azzolina contro De Luca: «Scuole elementari e medie in classe»

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha chiesto «di sfruttare la flessibilità organizzativa concessa dal governo per modulare le turnazioni pomeridiane e gli orari di ingresso degli istituti ...

ROMA - Dopo aver scritto al governatore della Lombardia, oggi la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha inviato una lettera anche a Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania ...La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha chiesto «di sfruttare la flessibilità organizzativa concessa dal governo per modulare le turnazioni pomeridiane e gli orari di ingresso degli istituti ...