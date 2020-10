Le Iene | il ritorno più atteso | l’annuncio che tutti aspettavano

Leggi su chenews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le, dopo la paura per il Covid-19 torna Alessia Marcuzzi: il post manda in estasi i fan, ecco le sue parole. Si torna a parlare del programma di Italia Uno che stasera torna in onda con una nuova puntata in prima serata con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, ecco proprio su di lei ci vogliamo concentrare. Dopo il grande successo dell’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera su Canale Cinque, è sempre lei la protagonista della grande notizia che riguarda il programma di Italia Uno. Comesanno, la conduttrice è risultata positiva al Coronavirus, ma oggi è pronta e agguerrita a tornare al suo posto al fianco del collega. Scopriamo le sue parole. LEGGI ANCHE>>> Alessia Marcuzzi afflitta dalle tante polemiche social Lefesteggiano, Alessia Marcuzzi ...