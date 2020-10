Anche nel Lazio in arrivo l’ordinanza con coprifuoco da mezzanotte alle cinque (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Il presidente delle Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nelle prossime ore firmerà un’ordinanza che prevede nuove misure per arginare l’avanzata del virus. Tra le misure previste il coprifuoco da mezzanotte alle 5 di mattina; la didattica a distanza al 75 per cento nelle università salvaguardando matricole e laboratori scientifici; la didattica a distanza al 50 per cento per i licei, in particolare per il triennio. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Il presidente delle Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nelle prossime ore firmerà un’ordinanza che prevede nuove misure per arginare l’avanzata del virus. Tra le misure previste il coprifuoco da mezzanotte alle 5 di mattina; la didattica a distanza al 75 per cento nelle università salvaguardando matricole e laboratori scientifici; la didattica a distanza al 50 per cento per i licei, in particolare per il triennio.

