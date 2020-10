Effetto Covid, cancellati i Mercatini di Natale del Trentino Alto Adige (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - I Mercatini di Natale del Trentino Alto Adige davanti alla crescente seconda ondata della pandemia di Covid-19 sono costretti ad alzare bandiera bianca. La cancellazione era solo una questione di giorni perché il nuovo Dpcm non prevede sagre, fiere e luoghi che favoriscono gli assembramenti. Quale luogo più favorevoli agli assembramenti dei tipici Mercatini di Natale? Dopo la decisione di ieri del Comune di Trento di cancellare l'edizione 2020, oggi a comunicare l'annullamento di tutti i Mercatini dell'Alto Adige è stato il governatore Arno Kompatscher. Una decisione salomonica favorita qualche ora prima dalla richiesta di cancellare tutto dall'Unione commercio turismo ... Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Idideldavanti alla crescente seconda ondata della pandemia di-19 sono costretti ad alzare bandiera bianca. La cancellazione era solo una questione di giorni perché il nuovo Dpcm non prevede sagre, fiere e luoghi che favoriscono gli assembramenti. Quale luogo più favorevoli agli assembramenti dei tipicidi? Dopo la decisione di ieri del Comune di Trento di cancellare l'edizione 2020, oggi a comunicare l'annullamento di tutti idell'è stato il governatore Arno Kompatscher. Una decisione salomonica favorita qualche ora prima dalla richiesta di cancellare tutto dall'Unione commercio turismo ...

