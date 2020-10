Nicole Kidman rivela la sua paura per la morte dopo un lutto improvviso: "Mi ha terrorizzata" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nicole Kidman ha parlato della sua paura della morte, dopo una serie di lutti che l'hanno costretta ad affrontare delle perdite improvvise. Nicole Kidman ha parlato della sua paura della morte dovuta ad una serie di lutti improvvisi, tra amici e parenti, che l'hanno segnata profondamente, in particolare la scomparsa di suo padre. L'attrice australiana, durante un'intervista con il Sydney Morning Herald, ha rivelato che la morte improvvisa di diversi parenti stretti e amici nel corso degli anni l'ha profondamente colpita, tra cui quella del padre nel 2014, morto d'infarto all'età di 75 anni: "Ho visto la morte come una cosa improvvisa. Non ho mai visto nessuno morire lentamente, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020)ha parlato della suadellauna serie di lutti che l'hanno costretta ad affrontare delle perdite improvvise.ha parlato della suadelladovuta ad una serie di lutti improvvisi, tra amici e parenti, che l'hanno segnata profondamente, in particolare la scomparsa di suo padre. L'attrice australiana, durante un'intervista con il Sydney Morning Herald, hato che laimprovvisa di diversi parenti stretti e amici nel corso degli anni l'ha profondamente colpita, tra cui quella del padre nel 2014, morto d'infarto all'età di 75 anni: "Ho visto lacome una cosa improvvisa. Non ho mai visto nessuno morire lentamente, ...

cardirgan : @deneuvefilm qual o nome daquele filme de halloween que tem a nicole kidman - Corriere : Nicole Kidman produttrice: «Le scene di nudo? Servono, me l’ha insegnato Stanley Kubrick» - bastardo42 : Matilda de Angelis ha baciato Nicole Kidman sul set della serie HBO... Vedete quale delle due invidiare ?? che nn so scegliere ??????? - juaumquefala : @MisterRolandia @feticia_lerrari Nooossssaaaaa... Sandra Bullock e Nicole Kidman... Joao adolescente perde a compostura - DukeOfSuffolk : @p4ss0ny @hiudetemilaudio io mi chiedo sempre come siano i suoi genitori. Facciamo un gioco, chi sono? Inizio io: N… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicole Kidman Nicole Kidman, star della serie «The Undoing», tra enigmi, misteri e terribili rivelazioni Corriere della Sera Nicole Kidman, star della serie «The Undoing», tra enigmi, misteri e terribili rivelazioni

L’attrice nella nuova, potente fiction di Hbo, disponibile dall’11 dicembre su Sky e Now tv. «Moglie perfetta sul set, sconvolta da un delitto. Le scene di nudo? Servono, il maestro è Kubrick» ...

Morto il cantautore Gordon Haskell: dai King Crimson alla carriera solista

Lutto nel mondo della musica britannica, morto il cantautore Gordon Haskell: dai King Crimson alla carriera solista.

L’attrice nella nuova, potente fiction di Hbo, disponibile dall’11 dicembre su Sky e Now tv. «Moglie perfetta sul set, sconvolta da un delitto. Le scene di nudo? Servono, il maestro è Kubrick» ...Lutto nel mondo della musica britannica, morto il cantautore Gordon Haskell: dai King Crimson alla carriera solista.