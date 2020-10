Locatelli: “Le prime vaccinazioni a primavera” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente del Cts: «Si sta facendo un grande sforzo internazionale. L’Italia è uno dei Paesi che fa più tamponi» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presidente del Cts: «Si sta facendo un grande sforzo internazionale. L’Italia è uno dei Paesi che fa più tamponi»

