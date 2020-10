Bimbo autistico escluso dalla comunione a Napoli. La madre: La celebrerà il cardinale Sepe (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Abbiamo ritrovato la nostra serenità e la nostra felicità: sarà il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, che abbiamo incontrato oggi, a celebrare la Prima comunione di nostro figlio Massimo e dell’altra mia figlia, il prossimo 29 novembre”. È raggiante Maria, mamma di Massimo, il Bimbo autistico escluso dalla Prima comunione in una parrocchia del quartiere Poggioreale di Napoli. Oggi, Mary, insieme con la sua famiglia ha ricevuto la bella notizia direttamente dal cardinale Sepe, nel corso un incontro nella Curia Arcivescovile. La famiglia è stata affiancata, in quest’impresa, anche dall’associazione “La battaglia di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Abbiamo ritrovato la nostra serenità e la nostra felicità: sarà ildiCrescenzio, che abbiamo incontrato oggi, a celebrare la Primadi nostro figlio Massimo e dell’altra mia figlia, il prossimo 29 novembre”. È raggiante Maria, mamma di Massimo, ilPrimain una parrocchia del quartiere Poggioreale di. Oggi, Mary, insieme con la sua famiglia ha ricevuto la bella notizia direttamente dal, nel corso un incontro nella Curia Arcivescovile. La famiglia è stata affiancata, in quest’impresa, anche dall’associazione “La battaglia di ...

