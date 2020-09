Scintille Usa-Vaticano sulla Cina. Pompeo a Papa Francesco (che non lo incontra) oppone Giovanni Paolo II (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’incontro diretto tra il Segretario di Stato americano Mike Pompeo e quello Vaticano, cardinale Pietro Parolin si svolgerà giovedì mattina, ma lo scontro pubblico sulla Cina tra l’amministrazione Trump e la Santa Sede continua da settimane. E oggi ha avuto uno sviluppo senza precedenti.Con prese di posizione, veramente inusuali, per la diplomazia.Un vero macht di boxe diplomatico.Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha chiesto al Vaticano di avere coraggio nei confronti della Cina, come Giovanni Paolo II lo ebbe nei confronti dell’U, gli ha risposto subito il sottosegretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Gallagher.Il Vaticano che è impegnato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’incontro diretto tra il Segretario di Stato americano Mikee quello, cardinale Pietro Parolin si svolgerà giovedì mattina, ma lo scontro pubblicotra l’amministrazione Trump e la Santa Sede continua da settimane. E oggi ha avuto uno sviluppo senza precedenti.Con prese di posizione, veramente inusuali, per la diplomazia.Un vero macht di boxe diplomatico.Il segretario di Stato americano Mikeha chiesto aldi avere coraggio nei confronti della, comeII lo ebbe nei confronti dell’U, gli ha risposto subito il sottosegretarioper i rapporti con gli Stati, Paul Gallagher.Ilche è impegnato ...

Tg1Raiofficial : Scintille nel primo duello televisivo tra il presidente repubblicano @realDonaldTrump e lo sfidante democratico… - maria_mcalabro : RT @HuffPostItalia: Scintille Usa-Vaticano sulla Cina. Pompeo a Papa Francesco (che non lo incontra) oppone Giovanni Paolo II - Spiralwavemood : RT @HuffPostItalia: Scintille Usa-Vaticano sulla Cina. Pompeo a Papa Francesco (che non lo incontra) oppone Giovanni Paolo II - HuffPostItalia : Scintille Usa-Vaticano sulla Cina. Pompeo a Papa Francesco (che non lo incontra) oppone Giovanni Paolo II - david26798190 : RT @Tg1Raiofficial: Scintille nel primo duello televisivo tra il presidente repubblicano @realDonaldTrump e lo sfidante democratico @JoeB… -