UFFICIALE – Giudice Sportivo | due squalificati in serie A | c’è anche un giocatore della Juve

Sono due i calciatori squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo dopo il secondo turno di Serie A: Simone Iacoponi del Parma e Adrien Rabiot della Juventus, entrambi espulsi. Questo il ...

TORINO - Terminata la seconda giornata di Serie A, il Giudice sportivo ha squalificato due calciatori per un turno: Simone Iacoponi del Parma e Adrien Rabiot della Juventus, entrambi espulsi. Questo i ...

