Spadafora: “Il caso del Genoa preoccupa molto, ma non credo che possa bloccare il campionato” (Di martedì 29 settembre 2020) Sta facendo molto discutere il caso dei 14 positivi del Genoa che rischiano di far saltare il banco della Serie A. pochi minuti fa, come riporta Rai Sport il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, è stato intercettato fuori da Montecitorio, rilasciando alcune dichiarazioni “Questo mi preoccupa sicuramente molto. Adesso sentirò il presidente Dal Pino” Stop al campionato dopo i casi di positività del Genoa? “Non credo, non siamo ancora in queste condizioni. Adesso sentirà il presidente Dal Pino e il presidente Gravina”. Sulla polemica con il Cio e con il suo presidente Thomas Bach è sicuramente ricomponibile. “Dobbiamo riuscire a trovare un punto di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Sta facendodiscutere ildei 14 positivi delche rischiano di far saltare il banco della Serie A. pochi minuti fa, come riporta Rai Sport il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo, è stato intercettato fuori da Montecitorio, rilasciando alcune dichiarazioni “Questo misicuramente. Adesso sentirò il presidente Dal Pino” Stop al campionato dopo i casi di positività del? “Non, non siamo ancora in queste condizioni. Adesso sentirà il presidente Dal Pino e il presidente Gravina”. Sulla polemica con il Cio e con il suo presidente Thomas Bach è sicuramente ricomponibile. “Dobbiamo riuscire a trovare un punto di ...

