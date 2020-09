Esclusiva – Parla Nicola Cosentino: “Sono felice, dopo 9 anni giustizia è fatta” (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono felice. dopo 9 anni, giustizia è fatta”. Così Nicola Cosentino commenta, in Esclusiva ad Anteprima24.it, la notizia della sua assoluzione. I giudici della corte di Appello di Napoli, pochi minuti fa, hanno assolto l’ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi nell’ambito dell’inchiesta “Il principe e la (scheda) ballerina”, un filone investigativo della Dda di Napoli su camorra e colletti bianchi nel cuore di Casal di Principe. Cadono dopo 9 anni le accuse di collusione con la camorra per Nicola Cosentino, che non rilasciava dichiarazioni alla stampa da anni. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sonoè fatta”. Cosìcommenta, inad Anteprima24.it, la notizia della sua assoluzione. I giudici della corte di Appello di Napoli, pochi minuti fa, hanno assolto l’ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi nell’ambito dell’inchiesta “Il principe e la (scheda) ballerina”, un filone investigativo della Dda di Napoli su camorra e colletti bianchi nel cuore di Casal di Principe. Cadonole accuse di collusione con la camorra per, che non rilasciava dichiarazioni alla stampa da. L'articolo ...

