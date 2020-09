Chelsea | capolavoro Ben Chiwell | lo stop è spaziale…

Leggi su itasportpress

(Di martedì 29 settembre 2020) Nuovo arrivato ma nessun timore di mostrare subito le sue doti. Bensi è già preso ile anche in allenamento sta mettendo in mostra le su qualità. Palla altissima di Abraham e lui riesca aparla in modo meraviglioso. Straordinario!caption id="attachment 1029033" align="alignnone" width="347"Ben/captionBen: loè spaziale… ITA Sport Press.