"Cav, tampone negativo". Annuncio di Galliani e smentita di fonti FI: il giallo nel giorno del compleanno (Di martedì 29 settembre 2020) Silvio Berlusconi è risultato negativo il tampone per il coronavirus a cui si è sottoposto ieri, lunedì 28 settembre. A dirlo è Adriano Galliani, ad del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. "Ieri il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo", ha aggiunto Galliani. In serata, però, fonti vicine a Forza Italia avrebbero smentito la negatività del tampone del Cav. Un piccolo giallo nel giorno del compleanno, martedì 29 settembre, Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Silvio Berlusconi è risultatoilper il coronavirus a cui si è sottoposto ieri, lunedì 28 settembre. A dirlo è Adriano, ad del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. "Ieri il presidente ha fatto il primo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo", ha aggiunto. In serata, però,vicine a Forza Italia avrebbero smentito la negatività deldel Cav. Un piccoloneldel, martedì 29 settembre,

