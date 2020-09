La tragica storia dell’ex di Francesco Oppini, Luana (Di lunedì 28 settembre 2020) Luana è l’ex fidanzata di Francesco Oppini con cui ha vissuto un grande amore. Il loro legame era davvero molto speciale ma poi, purtroppo, nel 2006 è accaduto un fatto davvero gravissimo che ha cambiato la vita del noto telecronista di 7Gold per sempre. La ragazza, infatti, purtroppo è stata vittima di un gravissimo incidente stradale che le è costata la vita. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto un grandissimo dramma dal quale ha, come è giusto che sia, fatto davvero parecchio fatica a riprendersi. Ad oggi, a distanza di 14 anni, ha finalmente ritrovato la felicità accanto ad un’altra persona, consapevole del fatto che la sua amata Luana sia sempre accanto a lui e lo guarda dall’alto. Essere figlio di non dev’essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)è l’ex fidanzata dicon cui ha vissuto un grande amore. Il loro legame era davvero molto speciale ma poi, purtroppo, nel 2006 è accaduto un fatto davvero gravissimo che ha cambiato la vita del noto telecronista di 7Gold per sempre. La ragazza, infatti, purtroppo è stata vittima di un gravissimo incidente stradale che le è costata la vita. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto un grandissimo dramma dal quale ha, come è giusto che sia, fatto davvero parecchio fatica a riprendersi. Ad oggi, a distanza di 14 anni, ha finalmente ritrovato la felicità accanto ad un’altra persona, consapevole del fatto che la sua amatasia sempre accanto a lui e lo guarda dall’alto. Essere figlio di non dev’essere ...

