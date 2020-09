Giorgio Armani | la Primavera Estate 2021 sfila in tv tra le trame del tempo

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 settembre 2020) Il concetto di «senza tempo» oggi, in un’industria moda in cui è possibile ritrovare correnti stilistiche di ogni decennio e le influenze culturali più varie di sempre, non è di semplice individuazione: si potrebbe dire che esso sia riflesso nei capi d’abbigliamento più essenziali, ma in quel caso si tratterebbe di puro minimalismo; o ancora, di abiti che appaiono come reliquie intatte appena ritrovate in una macchina del tempo, ma anche qui si cadrebbe nell’etichetta tanto amata della suggestione vintage. Ciò che nella moda è senza tempo quindi, diventa un ossimoro, perché racchiude al suo interno più concetti e idee, narrando tuttavia una storia sempre attuale. Un racconto che, nel Bel Paese, è stato segnato nei decenni da Giorgio Armani.