Disastro Covid | gli italiani hanno perso un fiume di denaro | -1 257 euro l’anno a famiglia

Roma, 27 set – Decisamente non è andato «tutto bene» come ci si ripeteva alla nausea nei mesi del lockdown. Nonostante la cig, i bonus e i sostegni fiscali vari la crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria ha fatto colare a picco i redditi degli italiani. Secondo quanto riporta AdnKronos, infatti, alla fine dell'anno le famiglie italiane si ritroveranno in media 1.257 euro in meno nelle tasche, per un totale di 32 miliardi di euro di reddito annuale complessivo falciato dalla crisi economica dovuta al lockdown. Le stime sono dell'Ufficio economico Confesercenti, sulla base di elaborazioni condotte su dati Istat, Svimez e SWG. Un disastro economico su scala nazionale che «bastona» con forza diversa a livello regionale. Le più martoriate risultano ...

