Scuola e assenza con sintomi sospetti: mio figlio deve fare il tampone per il rientro? (Di sabato 26 settembre 2020) E’ una domanda che si pongono in molti se il proprio figlio deve fare o no il tampone per poter tornare a Scuola dopo aver avuto dei sintomi identificabili o simili al covid-19. La risposta è si bisogna fare il tampone e una volta avuta la risposta negativa si dovrà presentare un attestato di certificazione che attesti l’avvenuta guarigione. Nuova circolare del Ministero Questo nuovo provvedimento lo stabilisce la circolare del Ministero della Salute e vale sia per gli alunni che per il personale scolastico. L’esame del tampone è quello classico eseguito in laboratorio con liquidi prelevati o dal naso o dalla bocca con la ricerca dell’RNA virale ma che richiede tempi di attesa lunghi e ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 settembre 2020) E’ una domanda che si pongono in molti se il proprioo no ilper poter tornare adopo aver avuto deiidentificabili o simili al covid-19. La risposta è si bisognaile una volta avuta la risposta negativa si dovrà presentare un attestato di certificazione che attesti l’avvenuta guarigione. Nuova circolare del Ministero Questo nuovo provvedimento lo stabilisce la circolare del Ministero della Salute e vale sia per gli alunni che per il personale scolastico. L’esame delè quello classico eseguito in laboratorio con liquidi prelevati o dal naso o dalla bocca con la ricerca dell’RNA virale ma che richiede tempi di attesa lunghi e ...

vincenz94704898 : @Primatonazi @matteosalvinimi togliti di torno comunista. le vostre baggianate hanno portato ad un assenza di sicur… - infoitsalute : Coronavirus: senza tampone non si torna a scuola dopo un'assenza con sintomi sospetti - phanormus : RT @CesareSacchetti: La nuova circolare, ovviamente illegale, del regime: non si torna a scuola dopo un'assenza con sintomi sospetti senza… - maxpanero : RT @CesareSacchetti: La nuova circolare, ovviamente illegale, del regime: non si torna a scuola dopo un'assenza con sintomi sospetti senza… - Dome689 : RT @Open_gol: Per tornare in classe dopo un’assenza per motivi di salute è necessario dichiarare di aver fatto i controlli del caso. Per… -