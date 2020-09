Jennifer Lopez e Maluna sodalizio artistico nel segno del pop | in arrivo due singoli ed un film insieme per San Valentino

(Di venerdì 25 settembre 2020) Prodotti da Jon Leone e Édgar Barrera e scritti dae Maluma “PA TI” e “LONELY” faranno parte della colonna sonora del“Marry Me” (Universal Pictures), che vedrà tra i protagonisti gli stessi JLo e Malumaa Owen Wilson. Il, che debutterà nelle sale cinematografiche americane il prossimo anno nel weekend di San, il 12 febbraio 2021, racconta una moderna storia d’amore tra fama, matrimonio e social media. L’intera colonna sonora delsarà pubblicata da Sony Music Latin /Arista Records. La première “Behind The Video” dei due brani è andata online poche ore fa in esclusiva su TikTok, seguita ...

RainbowItalia : #OraInOnda ? Papi [Single] ? Jennifer Lopez ? Su Radio Rainbow New Italia #LGBTQ ?? #radio ? Seguici su… - latinmusic01 : Jennifer Lopez e Maluma insieme nei brani 'Pa Ti' e 'Lonely' Leggi la news: ???? - LauraFrigerio : Jennifer Lopez in Genny nel videoclip di PaTi – Lonely - DesireeSbarbat1 : RT @Dr4c0h: che comunque 50€ di deodorante neanche se fosse stato fatto con le lacrime di Jennifer Lopez cioè amo te lo spruzzi sotto alle… - double__b_ : RT @Dr4c0h: che comunque 50€ di deodorante neanche se fosse stato fatto con le lacrime di Jennifer Lopez cioè amo te lo spruzzi sotto alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Sky Tg24

Secondo un sondaggio di YouGov l'ex presidente e la first lady Michelle Obama sono "l'uomo e la donna più ammirati del mondo" nel 2020. Barack Obama è in cima alla lista dei "più ammirati al mondo", c ...In attesa di vederli al cinema nel 2021 nel film «Marry Me», Jennifer Lopez e Maluma pubblicano i singoli «Pa Ti» e «Lonely», un concentrato di sensualità ed energia ...