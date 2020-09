Conserve domestiche | ecco come avere sempre a disposizione frutta e verdura

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 settembre 2020) Siete alla ricerca di rimedi per la conservazione domestica dellae della, così da averla? Nessun problema, ci siamo qui noi! Si sa, determinati frutti e alcuni tipi di verdure sono di stagione, ovvero possiamo acquistarli in un determinato periodo perché è quello il momento nel quale si coltivano. Ad esempio il coro ed il melone si posso mangiare in estate, ma non durante l’inverno. Alcuni frutti che invece abbiamo per tutto l’anno sono le banane, le mele e le pere.in ogni momento lae lafuori stagione è il sogno di tutti, così da non dover rinunciare mai ai sapori che più amiamo. Un sogno che si ...