La Conferenza Regioni tranne il Lazio | sì all’apertura stadi al 25% Governo e Cts contrari

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ladelleha approvato un documento per la riapertura deglifino al 25% della capienza. Il vicepresidente dellaGiovanni Toti (presidente della Regione Liguria) ha spiegato che la proposta prevede la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25% della capienza dell’impianto. Fortemente scettici restano ile il Cts. Al momento, ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza, la priorità è rappresentata da scuole e università. Anche Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della Regioneo. Il delegato della Regione ...