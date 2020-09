Covid-19, il bollettino dal “San Pio”: tre nuovi positivi nel Sannio (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna 90 tamponi (68 ordinari e 22 rapidi), dei quali 5 hanno fornito un esito positivo. Dei cinque positivi, tre rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre due si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo Covid-19, il bollettino dal “San Pio”: tre nuovi positivi nel Sannio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna 90 tamponi (68 ordinari e 22 rapidi), dei quali 5 hanno fornito un esito positivo. Dei cinque, tre rappresentanocasi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre due si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo-19, ildal “San Pio”: trenelproviene da Anteprima24.it.

