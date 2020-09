Chiesto L’Ergastolo per Tony Badre e Valentina Casa, Avevano Ucciso di Botte il Figlio di Lei (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chiesto l’ergastolo con tutte le pene accessorie compresi i 18 mesi di isolamento per Tony Badre e Valentina Casa, colpevoli di aver Ucciso il Figlio di 7 anni della donna. Il PM ha Chiesto l’ergastolo con 18 mesi di isolamento per la madre Valentina Casa ed il compagno, non padre del piccolo, Essobti Badre, nel … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 23 settembre 2020)l’ergastolo con tutte le pene accessorie compresi i 18 mesi di isolamento per, colpevoli di averildi 7 anni della donna. Il PM hal’ergastolo con 18 mesi di isolamento per la madreed il compagno, non padre del piccolo, Essobti, nel …

