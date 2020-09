Caso Suarez, Gravina: “Si sta esagerando, lasciamo lavorare la procura” (Di martedì 22 settembre 2020) Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto a margine del premio Colalucci, ha dovuto rispondere alle domande sul Caso dell’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per stranieri di Perugia. “lasciamo lavorare la procura federale – ha spiegato Gravina cercando di stemperare i toni sull’argomento – Si sta esagerando, si tratta di una persona venuta in Italia per completare il suo percorso di studi. Ad ogni modo non penso che ci possano essere dubbi sul corso della giustizia italiana.” Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Anche il presidente della Figc Gabriele, intervenuto a margine del premio Colalucci, ha dovuto rispondere alle domande suldell’esame di italiano sostenuto da Luisall’Università per stranieri di Perugia. “la procura federale – ha spiegatocercando di stemperare i toni sull’argomento – Si sta, si tratta di una persona venuta in Italia per completare il suo percorso di studi. Ad ogni modo non penso che ci possano essere dubbi sul corso della giustizia italiana.”

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - CottarelliCPI : Caso #Suarez: se la cava male con la lingua, ma coi denti ci sa fare benissimo. #Perugia - fcordio : RT @AlRobecchi: L’affaire Suarez è un caso di scuola, le corsie preferenziali per ricchi e potenti, i diritti più diritti, il privilegio di… - covidiu9 : Redattore Sociale: Cittadinanza, tutto quello che c’è da sapere sul caso Suarez -