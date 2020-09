Wandavision: in arrivo serie TV esclusiva Dinsey+ (Di lunedì 21 settembre 2020) Wandavision sta per approdare su Disney+. I due supereroi faranno compagnia al pubblico sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2020 In occasione della Settantaduesima edizione degli Emmy Awards su ABC, è stato presentato il trailer di questa nuova serie. serie che arriverà sulla nuova piattaforma prossimamente. Il cast Per quel che concerne il cast, nella serie tv vedremo Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Molto attesa, questa sarà la prima serie Marvel Studios su cui Disney+ avrà l’esclusiva. Si tratterà di un mix tra il classico modo di fare televisione e la particolare struttura che di solito la Marvel Cinematic Universe usa per le sue produzioni. I due supereroi protagonisti sono ovviamente Wanda Maximoff e Visione, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 settembre 2020)sta per approdare su Disney+. I due supereroi faranno compagnia al pubblico sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2020 In occasione della Settantaduesima edizione degli Emmy Awards su ABC, è stato presentato il trailer di questa nuovache arriverà sulla nuova piattaforma prossimamente. Il cast Per quel che concerne il cast, nellatv vedremo Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Molto attesa, questa sarà la primaMarvel Studios su cui Disney+ avrà l’. Si tratterà di un mix tra il classico modo di fare televisione e la particolare struttura che di solito la Marvel Cinematic Universe usa per le sue produzioni. I due supereroi protagonisti sono ovviamente Wanda Maximoff e Visione, ...

