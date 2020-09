Sì al taglio dei parlamentari E ora?  Il voto nelle grandi città | tutti i risultati

you_trend : ?? Al #referendum dati parziali interessanti da alcune delle regioni dove il taglio dei parlamentari ridurrà di più… - riccardo_fra : Il taglio dei parlamentari è realtà. Un cambiamento che il Paese aspettava da quarant’anni e che il M5S ha realizza… - giornalettismo : L'interpretazione di #Libero sul #referendum sul taglio dei parlamentari di oggi. Ecco perché un titolo così, a ur… - Fabio777_ : RT @cippiriddu: Antonio Conte ha appena indetto un Referendum per il taglio dei centrocampisti. - TereTWT : RT @lercionotizie: #ultimora Parlamentari del M5S esultano per il taglio dei parlamentari poi si accorgono di essere parlamentari https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : taglio dei

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il Sì (al taglio dei parlamentari) raggiunge una forchetta del 60-64% al referendum costituzionale. Il No raggiunge il 36-40%.Quando sono state scrutinate oltre 22mila sezioni sulle circa 61mila, vince decisamente il Si al taglio dei parlamentari che il 69,37% delle preferenze. Esulta Di Maio “risultato storico”. Ecco cosa ...Premessa importantissima. La vittoria (non così schiacciante, poi) del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari non delegittima affatto l’attuale parlamento. A differenza della precedente riforma ...