Cassa integrazione e assegno ordinario, si avvicina la scadenza del 30 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Con la fine del mese di settembre si avvicinano le prime scadenze dei termini decadenziali dettati dal decreto Agosto in tema di Cassa integrazione. Il 30 settembre scadono infatti i termini per la presentazione delle domande di integrazione salariale relative ai periodi di sospensione dal 1° luglio al 31 luglio 2020 e dal 1° agosto al 31 agosto 2020. E va effettuato l’invio dei modelli SR41, utili per il pagamento diretto da parte di Inps. Cassa integrazione, cosa prevede il decreto Agosto L’art. 1 del Decreto Agosto prevede che i datori di lavoro, nel corso del 2020, possono richiedere un periodo di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Con la fine del mese disino le prime scadenze dei termini decadenziali dettati dal decreto Agosto in tema di. Il 30scadono infatti i termini per la presentazione delle domande disalariale relative ai periodi di sospensione dal 1° luglio al 31 luglio 2020 e dal 1° agosto al 31 agosto 2020. E va effettuato l’invio dei modelli SR41, utili per il pagamento diretto da parte di Inps., cosa prevede il decreto Agosto L’art. 1 del Decreto Agosto prevede che i datori di lavoro, nel corso del 2020, possono richiedere un periodo diordinaria,o ...

