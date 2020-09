Liverpool Thiago, accordo raggiunto con il Bayern Monaco (Di giovedì 17 settembre 2020) : lo spagnolo si unirà ai reds di Jurgen Klopp nelle prossime ore Ormai l’accordo è stato raggiunto. Thiago Alcantara ha raggiunto l’intesa per trasferirsi al Liverpool, come riportato dall’edizione odierna di The Athletic. Le parti, stando a quanto si legge, hanno trovato un accordo sulla base di 30 milioni di euro con il Bayern Monaco. Nelle prossime ore il giocatore spagnolo raggiungerà Klopp per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) : lo spagnolo si unirà ai reds di Jurgen Klopp nelle prossime ore Ormai l’è statoAlcantara hal’intesa per trasferirsi al, come riportato dall’edizione odierna di The Athletic. Le parti, stando a quanto si legge, hanno trovato unsulla base di 30 milioni di euro con il. Nelle prossime ore il giocatore spagnolo raggiungerà Klopp per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. Leggi su Calcionews24.com

cmdotcom : #Liverpool, è fatta per #Thiago Alcantara: le cifre - EdoardoMecca1 : Il Liverpool compra Thiago Alcantara per 30 milioni. Senza parole. - SafetyAndrea : #Thiago al #Liverpool innesca effetto domino che potrebbe toccar anche l'#Inter. Il #Bayern dovrebbe infatti sostit… - TMit_news : Thiago-Liverpool ci siamo. Dall'Inghilterra: accordo vicino, prezzo fatto - SBlRRO93 : Che colpaccio per il Liverpool Thiago Alcantara. Se hanno la forza di tenere Wijnaldum con Fabinho fanno un gran centrocampo -