Perché il Governo, sulla vicenda Autostrade, ha esultato troppo presto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel braccio di ferro con lo Stato Atlantia ha tutto l'interesse a tirare in lungo, anche perché intanto continua ad incassare i pedaggi senza ridurre le tariffe come promesso. E poi, chissà mai che in futuro non subentri un Governo ancor più amichevole. Visto il boom a piazza Affari gli sconfitti non sembrano di certo i Benetton.Le ultime voci di stampa dicono che stavolta, sulla partita delle Autostrade, è quasi fatta. Sicuro al cento per cento. E' la volta buona, stavolta ci siamo, non si scherza più. Ma adesso vatti un po' a fidare: nel coro degli osanna ci siamo già passati. Era solo il 15 luglio, praticamente ieri l'altro, quando il Governo annunciò di aver trovato un accordo storico con i Benetton "nell'interesse dello Stato", e si vantava del cosiddetto "pugno ... Leggi su panorama

