Del Piero Juventus | frecciata alla dirigenza | “Nostri scarti vincono la Champions”

DEL Piero Juventus – L'ex numero 10 bianconero ha analizzato la vittoria del Bayern Monaco tramite i microfoni di Sky Sport. In particolar modo si è fossilizzato anche sulle scelte di mercato degli ultimi anni. Proprio un ex, Coman, è stato il man of the match della gara di ieri sera. Eppure, il francese è stato prelevato dai bavaresi per meno di 30 milioni di Euro. Juventus: la bordata di Del Piero L'ex Nazionale, che non è in ottimi rapporti con la dirigenza torinese, non ha usato mezzi termini per valutare il lavoro svolto da Andrea Agnelli e da altri club italiani. Le dichiarazioni:

