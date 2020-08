Andrea Bocelli: il triste addio a Pallina, il cane di famiglia scomparso (Di lunedì 24 agosto 2020) Si spengono le speranze per la famiglia Bocelli di ritrovare Pallina, il piccolo levriero di famiglia scomparso sabato 22 agosto in Sardegna, come avevano specificato sui social “nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci“. Tantissima l’apprensione dei Bocelli che hanno diramato immediatamente l’appello per ritrovare la cagnolina, parte della famiglia, ma dopo ore ed ore di ricerche è subentrata la presa di coscienza, purtroppo, del dramma. Le disperate ricerche di Pallina e la ricompensa per ritrovarla Per giorni la famiglia Bocelli insieme ad amici, conoscenti ma anche sconosciuti, ha fatto di tutto pur di ... Leggi su thesocialpost

