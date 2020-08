Shakhtar Donetsk, dall’eliminazione dalla Champions League alla vittoria sul Basilea: il cammino europeo degli avversari dell’Inter (Di sabato 15 agosto 2020) Il cammino europeo dello Shakhtar Donetsk Lunedì sera Inter e Shakhtar Donetsk si troveranno di fronte a contendersi il posto nella finale di Europa League. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo il terzo posto nella fase a gironi della Champions League nei rispettivi gironi. Ecco il cammino europeo dello Shakhtar Donetsk. Gironi Champions League Inserito nel girone C insieme a Manchester City, Atalanta e Dinamo Zagabria inizia il cammino con la sconfitta casalinga con la squadra di Guardiola. Nella seconda giornata supera a San Siro la squadra di Gasperini, mentre nella terza giornata ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | AVVERSARI Sarà Inter-@FCShakhtar la semifinale di @EuropaLeague ???? Si giocherà lunedì 17 agosto alle 21:00 a… - UEFAcom_it : ???? L'@Inter sfiderà lo Shakhtar Donetsk in semifinale di #UEL: fischio d'inizio alle 21 di lunedì 17 agosto alla Dü… - internewsit : Young: 'Inter-Shakhtar Donetsk, non vedo l'ora! Conte vincente, io qui...' - - GughiUfficiale : RT @Inter: ?? | AVVERSARI Sarà Inter-@FCShakhtar la semifinale di @EuropaLeague ???? Si giocherà lunedì 17 agosto alle 21:00 alla Düsseldor… - Notiziedi_it : Tutto quello che c’è da sapere in merito allo Shakhtar Donetsk, prossimo avversario dell’Inter in Europa League -