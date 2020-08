Roma, azionisti fanno causa contro Pallotta: il presidente chiede l’archiviazione (Di sabato 15 agosto 2020) Gli azionisti della Roma avevano avviato una battaglia legale contro James Pallotta che ora chiede l’archiviazione del caso Tre mesi i piccoli investitori di AS Roma SPV LCC, la società che detiene il controllo della società giallorossa tramite la controllata Neep Roma Holding Spa, avevano avviato una class action contro James Pallotta. Quest’ultimo ha presentato nella giornata di giovedì scorso, attraverso i propri legali, un memoriale difensivo in cui chiede l’archiviazione del caso. Il Corriere dello Sport ha riportato le parole esatte sia dell’accusa degli investitori che del memoriale di Pallotta: ACCUSA INVESTITORI ... Leggi su calcionews24

