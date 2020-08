Calciomercato Napoli: Meret può partire in prestito, al suo posto pronto Sepe (Di sabato 15 agosto 2020) Calciomercato Napoli: Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli in prestito visto che Gattuso ha scelto Ospina come titolare Secondo La Gazzetta dello Sport Gennaro Gattuso ha scelto Ospina come portiere titolare del suo Napoli. Non per questo vorrebbe privarsi di Alex Meret che è di sicuro affidamento ma questo potrebbe non andare bene al giovane portiere italiano che, a 23 anni, vorrebbe avere una maggiore continuità per crescere è migliorare. Con Ancelotti il ruolo da titolare di Meret non è stato messo in discussione. Con Gattuso sì. L’attuale tecnico azzurro preferisce la costruzione del gioco da dietro e dovendo garantirsi, dunque, una migliore qualità nel fraseggio nella propria area, Gattuso gli ha ... Leggi su calcionews24

Con l'arrivo di Victor Osimhen, Arek Milik è sempre più vicino a dire addio al Napoli. L'attaccante polacco ha già un accordo con la Juventus, manca però quello ...

La Roma è in un vicolo Dzeko: l'Inter e la Juve lo tentano

n anno fa, di questi tempi (16 agosto, ndc), la Roma ufficializzava il rinnovo di Dzeko sino al 2022. «Questa è casa mia, ho sentito la volontà del club di tenermi», le parole di Edin dopo la firma al ...

