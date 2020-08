Tennis, trionfo volpaghese in Terza categoria maschile (Di venerdì 14 agosto 2020) A Caerano di San Marco nel Terza categoria maschile comandano i Tennisti del Volpago. Affare tutto volpaghese nella spartizioni di onori e gloria in terra montelliana, Simone Gelli si impone in due ... Leggi su trevisotoday

rep_genova : Park Tennis in trionfo: è campione d'Italia [di LORENZO MANGINI] [aggiornamento delle 20:19] -

La riminese Emma Ferrini, vent’anni ancora da compiere, è la vincitrice del torneo nazionale Open del Ct Venustas, trofeo ‘Ritorno in Rosa’. L’altra sera, nel ‘centrale’ del circolo di Igea, ha battut ...

Rafael Nadal: "Mai avrei immaginato un 2020 così, fiducioso per il 2021"

Rafael Nadal ha scosso il mondo del tennis annunciando la sua rinuncia a difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli US Open. Sebbene non possa considerarsi una decisione inaspettata, l’ex num ...

