Anche Pirozzi ha preso il bonus da 600 euro, ma lui si difende: “Era per il negozio di mia moglie” (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma, 14 ago – Man mano che si va avanti, emergono novità sui furbetti della politica che hanno intascato il bonus da 600 euro messo a disposizione dall’Inps. Ora si è ad esempio scoperto che tra i cinque beneficiari illustri c’è Anche un parlamentare del M5S, Marco Rizzone. Alla faccia dell’«onestà»… Ad ogni modo, la conta non si esaurisce con i cinque finiti nell’occhio del ciclone. Da un’inchiesta del Tempo è infatti emerso che a richiedere e ottenere il bonus c’è Anche Sergio Pirozzi, il «sindaco eroe» di Amatrice, attualmente consigliere della Regione Lazio in quota Fratelli d’Italia. Da eroe a furbetto? E pensare che, proprio quando era scoppiato lo scandalo, ... Leggi su ilprimatonazionale

